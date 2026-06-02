به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور از بیش از ۵۰۰ پرونده در زمینه بازگشت تعهدات ارزی خبر داد.

سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، از بازگشت حدود پنج میلیارد یورو، حاصل از تعهدات ارزی به چرخه رسمی مالی کشور خبر داد.

میرمحمدی گفت: با پیگیری‌های هیئت ویژه رسیدگی به تعهدات ارزی، ۲/۲ میلیارد یورو ارز در بخش تعهدات بالای ۵۰ میلیون یورو و حدود ۸/۲ میلیارد یورو ارز در بخش تعهدات بین سه تا ۵۰ میلیون یورو در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه شده است.

وی همچنین از افزایش ۴۲ درصدی میزان تعهدات ایفا نشده بانک‌ها در مرکز مبادله ارز و طلا خبر داد.

سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور افزود: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دادسرای تهران، قضات عالی‌رتبه و بازرسان قضائی مامور بررسی موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده اند.