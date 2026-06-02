به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این مراسم، محمد هاشمی گلپایگانی، تهیه‌کننده «محفل»، با اشاره به سفر‌های بین‌المللی این تیم در یک سال گذشته، از استقبال فوق‌العاده مخاطبان در کشور‌های تانزانیا، بنگلادش و پاکستان خبر داد و حضور این برنامه در خارج از مرز‌ها را منشأ اتفاقات قرآنی کم‌نظیر دانست.

حامد شاکرنژاد، قاری بین‌المللی و از میزبانان این برنامه، تأکید کرد که «محفل» توانسته است مفهوم «دیپلماسی قرآنی» را در سطح جهانی گسترش دهد. همچنین استاد ابوالقاسمی، دیگر میزبان این مجموعه، با اشاره به تجربه فعالیت خود در ۴۲ کشور جهان، خاطرنشان کرد که فعالیت‌های قرآنی، پربازده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه برای اثرگذاری فرهنگی در سایر کشور‌ها محسوب می‌شود.