پخش زنده
امروز: -
مساجد تاریخی جنرال و سردار ارومیه؛ با توجه به نقشی که در مقاومت مردم آذربایجان داشتند به نماد ایستادگی آنها تبدیل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مساجد جنرال و سردار ارومیه از جمله مساجد تاریخی این شهر به حساب میآیند که با توجه به نقشی که در مقاومت مردم آذربایجان داشتند به نماد ایستادگی آنها تبدیل شدهاند.
دکتر هادی طباطبایی استاد دانشگاه و تاریخ شناس به دلایل نامگذاری این مساجد پرداخته و گفت: ماجرای نام گذاری و ساخت دو مسجد سردار و جنرال ارومیه به اوایل دوره قاجار باز میگردد.
او افزود: در جنگهای ایران و روس دو برادر ارومیهای به نام ژنرال عسگرخان افشار ارومی و سردار عبدالصمدخان از خود رشادتهای بسیار زیادی نشان دادند.
این استاد دانشگاه با بیان این که این دو برادر نذر میکنند که اگر قشون ایران در قسمتی از این جنگها پیروز شود هرکدام منشا خیری در ارومیه باشند خاطرنشان کرد: بعد از کشته شدن ژنرال سیسیانوف در جنگ باکو این دو برادر شروع به ساخت مسجد در ارومیه میکنند که یکی از آنها به نام ژنرال عسگرخان افشار ارومی مسجد جنرال را ساخته و برادر دوم مسجد سردار را میسازد.
دکتر هادی طباطبایی با اشاره به این که این دو مسجد در حال حاضر از مساجد تاریخی ارومیه هستند که نماد شجاعت و وطن پرستی مردم آذربایجان به شمار میآیند تصریح کرد: در جنگهای ایران و روس این دو برادر خدمات بسیار زیادی انجام میدهند که ژنرال عسگرخان افشار ارومی بعدها به عنوان نخستین سفیر ایران در فرانسه و فرستاده ویژه فتحعلی شاه منصوب میشود و موجب عهد نام فینکنشتاین میشود.
این استاد دانشگاه میافزاید: طی این قراداد قشون فرانسه موظف میشود به کمک قشون ایران بیایند.
او به رشادتهای نوه سردار عبدالصمدخان سازنده مسجد سردار ارومیه نیز میپردازد و میگوید: بعدا یکی از نوادگان سردار عبدالصمدخان به نام سردار عظیم السلطنه مسجد سردار را بازسازی میکند که او نیز در جریان مقاومت مردم آذربایجان در مقابل اشرار هجومی به شهر به شهادت میرسد.