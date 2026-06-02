حکم انفصال از خدمت شهردار تبریز باطل شد
در تازهترین رای که از سوی شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری کشور صادر شد حکم انفصال از خدمت شهردار تبریز باطل شد.
این رای پس از آن صادر شد که معاونت حقوقی شهرداری تبریز با ارائه مدارک و مستندات جدید نسبت به اعاده دادرسی اقدام کرد و بر این اساس رای برائت شهردار تبریز صادر شد.
روز گذشته ابلاغیه حکم ۶ ماه انفصال از خدمت شهردار تبریز از سوی استانداری آذربایجان شرقی به او ابلاغ شده بود.
یعقوب هوشیار روز گذشته درباره دلیل صدور حکم انفصال از خدمتش گفته بود: در پی شکایت یکی از شرکتکنندگان آزمون استخدامی شهرداری تبریز، ابلاغیهای از سوی مرجع قضایی صادر شده بود که همزمان با اختلالات گسترده اینترنتی در جریان ناآرامیهای دیماه سال گذشته در سامانه قضایی بارگذاری شده و به دلیل عدم دسترسی، به دست بنده نرسیده است.