قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حکمی اعضای هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز با اعلام این مطلب گفت: با حکم علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اعضای هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان معرفی و ترکیب مدیریتی و تخصصی این هیئت تکمیل شد.
امیر کرمزاده افزود : بر اساس این احکام، امید علی صادقی مدیر پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان بهعنوان دبیر هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی مسجد جامع، سید روحالله سید العسگری معاون میراثفرهنگی استان اصفهان، ساشا ریاحی، داریوش حیدری و پرویز هلاکویی بهعنوان اعضای هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان منصوب شدند.
وی گفت: تشکیل و تقویت هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان با هدف ارتقای هماهنگیهای مدیریتی و تخصصی، ساماندهی برنامهها و پشتیبانی از اقدامات مرتبط با حفاظت، پایش و مدیریت این اثر ثبت جهانی انجام میشود.
امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان نیز به عنوان رئیس هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان منصوب شد.