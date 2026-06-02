سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شناسایی ۶۲۰ مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز در استان خبر داد و گفت: از آغاز اجرای طرح جمعآوری ماینرهای غیرمجاز تاکنون ۱۰ هزار دستگاه ماینر کشف و ضبط شده است.
محمود محمودی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بخش عمده تجهیزات کشفشده پس از طی مراحل قانونی امحا شده و از چرخه مصرف خارج شدهاند.
وی با اشاره به آثار مخرب فعالیت ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق اظهار داشت: مصرف برق این تجهیزات معادل مصرف حدود ۱۲ خانوار است و اگر این مراکز همچنان به فعالیت خود ادامه میدادند، بار سنگینی بر شبکه برق استان تحمیل میکردند.
ماینرها و تشدید ناترازی برق
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهرانبا بیان اینکه استخراج غیرمجاز رمزارز یکی از عوامل تشدید ناترازی برق در کشور است، گفت: بررسیهای انجامشده در دوره محدودیتهای اینترنتی نشان داد حدود ۳ هزار مگاوات از مصرف برق کشور به فعالیت ماینرها اختصاص داشته است.
محمودی افزود: این میزان مصرف معادل ظرفیت چند نیروگاه بزرگ برق است و نشان میدهد مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز تا چه اندازه در مدیریت مصرف و پایداری شبکه اهمیت دارد.
نقش مردم در شناسایی مراکز غیرمجاز
وی از شهروندان خواست در شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز همکاری کنند و گفت: گزارشهای مردمی در سالهای اخیر سهم مهمی در کشف مزارع غیرمجاز داشته است.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: هرگونه فعالیت مشکوک، استفاده غیرمتعارف از برق یا استقرار تجهیزات استخراج رمزارز میتواند از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ به شرکت توانیر اعلام شود.
حفظ محرمانگی گزارشدهندگان
محمودی تأکید کرد: اطلاعات دریافتی از شهروندان بهصورت کاملاً محرمانه بررسی میشود و هویت گزارشدهندگان محفوظ خواهد ماند.
وی گفت: همکاری مردم در شناسایی ماینرهای غیرمجاز علاوه بر کمک به کاهش ناترازی برق، در حفظ پایداری شبکه و کاهش احتمال اعمال محدودیتهای برق در فصل گرم سال نیز نقش مؤثری دارد.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهرانخاطرنشان کرد: با نزدیک شدن به روزهای اوج مصرف تابستان، مقابله با مصارف غیرمجاز و پرمصرف یکی از مهمترین برنامههای صنعت برق برای تأمین برق پایدار مشترکان است.