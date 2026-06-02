پخش زنده
امروز: -
با افزایش خروجی سد زاینده رود در روز گذشته ، آب تا فردا به شهر اصفهان می رسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: با افزایش خروجی سد زاینده رود در روز گذشته و با توجه به خشکی بستر رودخانه طی ۱۱ ماه گذشته انتظار می رود طی ۲۴ ساعت آینده آب به اصفهان برسد.
منصور شیشه فروش افزود: برنامه توزیع آب در کانالها و شبکه ها برای تامین نیاز باغات و کشاورزی و نیازهای زیست محیطی را شرکت میراب زاینده رود مطابق با توافقات بعمل آمده در کارگروه سازگاری با کم آبی و مشارکت صنف کشاورزان در هر منطقه اجرا می شود.
به گفته وی بهمنظور انجام امور حفاظتی رودخانه ۶۰ تیم از شرکت میراب و آب منطقهای به همراه گروههای گشت و نظارت در طول دوره آبرسانی در مسیر رودخانه و کانالها استقرار می یابند.
شیشه فروش ادامه داد: اداره کل مدیریت بحران استان اصفهان جهت پیشگیری از وقوع حوادث محتمل در مسیر رودخانه و کانالها دستورالعمل ایمنی صادر کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت عدم استقرار در بستر و مسیر کانالهای آبیاری و پیشگیری از وقوع حوادث غرق در کانالها و رودخانه، از شرکت آب منطقهای، شرکت میراب زایندهرود، سازمان جهاد کشاورزی، اداره میراثفرهنگی و گردشگری، شهرداریها و دهیاران شهرها و روستاهای در مسیر رودخانه و مجاری آبی خواست جهت تأمین نیاز آبی باغداران و کشاورزان و تحقق اهداف توزیع آب نسبت به اعمال نظارت در طول مسیر رودخانه و همکاری با صنوف کشاورزی، کشاورزان و باغداران در سرعتبخشیدن به جریان آب، توزیع آب کشاورزی و باغات و پیشگیری از وقوع حوادث بااطلاع رسانی و آموزش و اعمال نظارت در اجرای دقیق برنامه توزیع آب و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز آب مطابق با ضوابط اقدام کنند.
حجم سد مخزنی زاینده رود هم اکنون۶۲۵ میلیون متر مکعب است.