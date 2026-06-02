به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از عملیات عمرانی ۱۴۳ هزار واحد مسکن حمایتی در شهرهای جدید و صدور پروانه ساختمانی برای ۹۵ درصد آنها خبر داد و گفت: تسهیلات ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکن حمایتی در شهرهای جدید تأمین و تخصیص شد.

ملکی گفت‌: تاکنون در طرح حمایتی نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید، ۱۴۳ هزار واحد در مراحل مختلف عملیات عمرانی قرار گرفته اند. از این میزان نیز ۹۵ درصد واحدها دارای پروانه ساخت هستند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افزد: از این تعداد تا کنون نزدیک به ۱۲۰ هزار واحد موفق به دریافت تسهیلات بانک‌های عامل شده‌اند که عملکرد موفق ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته ملکی، تا ابتدای خرداد نزدیک به ۷ هزار واحد نهضت ملی تحویل متقاضیان شده است و با برنامه ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ، حدود ۲۰ هزار واحد که پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد دارند در فرایند تحویل واحد قرار بگیرند.

وی تصریح کرد: با همکاری بانک‌ها در پرداخت سهم الشرکه و مشارکت متقاضیان در پرداخت به موقع آورده‌ها و کمک‌هایی که دولت خواهد کرد؛ این مهم محقق شود.