به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار قربان محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران، از آمادگی کامل برای اعزام زائران به مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) خبر داد و اظهار کرد: امسال حدود ۱۵ هزار نفر از اقشار مختلف مردم شهرستان‌های استان تهران در قالب کاروان‌های سازماندهی‌شده به مرقد مطهر امام راحل اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه مراسم ارتحال امام خمینی(ره) یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های ملی و انقلابی کشور به شمار می‌رود، افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای انتقال ایمن و منظم زائران انجام شده و تمامی ظرفیت‌های سپاه، بسیج و دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به زائران به کار گرفته شده است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران ادامه داد: زائران از شهرستان‌های مختلف استان تهران و سایر مناطق در این مراسم معنوی حضور خواهند یافت تا بار دیگر با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کنند.

ولی‌زاده با اشاره به نقش مردم شهرستان‌های استان تهران در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم این مناطق همواره در صحنه‌های مختلف انقلاب حضوری پررنگ و اثرگذار داشته‌اند و حضور گسترده آنان در مراسم ارتحال امام خمینی(ره) نیز جلوه‌ای از همین وفاداری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب است.

وی خاطرنشان کرد: برای رفاه زائران، تمهیدات لازم در حوزه حمل‌ونقل، اسکان موقت، خدمات فرهنگی و پشتیبانی اعم از برگزاری مسابقه وصیت نامه امام راحل، مسابقه کتابخوانی کتاب خط امین،اجرای کاروان خودرویی،کاروان پیاده روی،کاروان دوچرخه سواری، و همچنین برگزاری غرفه برای کودکان توسط بسیج جامعه زنان و غرفه ای هم برای خدمات پزشکی توسط بسیج جامعه پزشکی و اجرای گرو ه های سرود در طول مسیر و داخل حرم مطهر که توسط معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه پیش‌بینی شده و تلاش شده است شرایط مناسبی برای حضور عاشقان امام راحل در این مراسم فراهم شود.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در این آیین باشکوه گفت: مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و تجدید میثاق با مسیر انقلاب اسلامی است و حضور گسترده مردم، پیام وحدت، انسجام و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های امام و شهدا را به نمایش خواهد گذاشت.