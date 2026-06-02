شبکه تهران سیما در تازهترین جدول پخش خود، با بهرهگیری از دو برنامه پرمخاطب «سلام تهران» و «به خانه برمیگردیم»، به سراغ موضوعات متنوعی از مسائل معنوی و مناسبتی تا مباحث تخصصی حوزه سلامت و رسانه رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجله صبحگاهی «سلام تهران» که روز چهارشنبه ۱۳ خرداد، ساعت ۷ صبح به صورت زنده پخش میشود، با رویکردی مناسبتی به استقبال سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) میرود؛ در همین راستا، سید محسن محمودی، رئیس ستاد برگزاری مراسم ۱۴ خرداد استان تهران، به تشریح برنامههای این بزرگداشت میپردازد.
علاوه بر این، در بخشهای متنوع دیگر، این برنامه به بررسی موضوعات سلامت معنوی با حضور دکتر غلامرضا پورحیدریزاده، کنترل کبد چرب با توصیه دکتر گلناز سلطانی، و همچنین گرامیداشت روز جهانی دوچرخهسواری با حضور مدیر تیمهای ملی دوچرخهسواری خواهد پرداخت.
اجرای گروه سرود «یاس علوی» و معرفی آثار هنری نازنین صامت در حوزه نقاشیخط، از دیگر بخشهای این مجله صبحگاهی با اجرای مرتضی پرنیان و صدیقه مرادی است.
در ادامه برنامههای شبکه تهران، مجله عصرگاهی «به خانه برمیگردیم» نیز امروز ۱۲ خردادماه، ساعت ۱۶:۱۵ با تمرکز بر آموزشهای کاربردی و ایمنی روی آنتن میرود.
این برنامه با حضور جلال ملکی، سخنگوی آتشنشانی، به اهمیت پیشگیری از آتشسوزی در جنگلها و مراتع در فصل گرما میپردازد.
در بخشهای دیگر این برنامه، دکتر هومن قاپچی به بررسی راهکارهای شناسایی شایعات در رسانهها و ارزیابی اصالت محتوا میپردازد؛ همچنین دکتر حامد قاسمی، متخصص چشم، درباره عملهای جراحی اصلاح بینایی و محمدمهدی ابدی، معمار و طراح داخلی، درباره کاربرد روانشناختی رنگدرمانی با مخاطبان گفتوگو میکنند.
بخش آشپزی این برنامه نیز با آموزش تهیه پیشغذاهای عربی، پایانبخش این قسمت از برنامه به تهیهکنندگی میثم محبیان و راحله محمدجانی خواهد بود.