

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال بانوان ایران که از جمعه (۸ خرداد) با حضور ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه آغاز شده بود، امروز (۱۲ خرداد) به پایان رسید. ملی‌پوشان در این اردو زیر نظر شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی، برنامه‌های متنوع فنی و تاکتیکی را در راستای آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های کافا پشت سر گذاشتند.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران در ادامه روند آماده‌سازی خود برای حضور در رقابت‌های کافا، اردوی چند روزه‌ای را برگزار کرد که طی آن بازیکنان دعوت‌شده در بخش‌های مختلف فنی، تاکتیکی و بدنی مورد ارزیابی و تمرین قرار گرفتند.

در این اردو که با حضور ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه برگزار شد، کادر فنی تیم ملی تلاش کرد ضمن افزایش آمادگی جسمانی و فنی بازیکنان، هماهنگی‌های تیمی و اجرای برنامه‌های تاکتیکی را نیز ارتقا دهد. تمرکز اصلی تمرینات بر توسعه تکنیک‌های فردی، بهبود عملکرد گروهی و اجرای برنامه‌های متنوع تمرینی متناسب با نیاز‌های فنی تیم ملی بود.

شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، در طول این اردو با نظارت بر روند تمرینات و ارزیابی عملکرد بازیکنان، برنامه‌های مختلفی را برای آماده‌سازی هرچه بهتر ملی‌پوشان در مسیر حضور در رقابت‌های پیش‌رو به اجرا گذاشت.

در آخرین روز اردو نیز فریده شجاعی، نایب‌رئیس بانوان فدراسیون فوتبال، به همراه فرزین دبیری، عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، در محل تمرین تیم ملی حاضر شدند و از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی و برنامه‌های تمرینی ملی‌پوشان قرار گرفتند.

رقابت‌های فوتسال بانوان کافا با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان از اواخر خرداد ماه به میزبانی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان با هدف کسب عنوان قهرمانی و تداوم موفقیت‌های خود در این مسابقات حضور پیدا می‌کند.