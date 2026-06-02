به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اصحاب رسانه در بازدیدی از پروژه‌های عمرانی، با حضور معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل شهری شهرداری کلانشهر اراک، مدیر اداره ارتباطات و اموربین الملل و مدیران پروژه‌های عمرانی شهرداری، با جزئیات فنی و چشم‌انداز توسعه این زیرساخت‌های شهری آشنا شدند.

معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل شهری شهرداری کلانشهر اراک در جریان بازدید میدانی خبرنگاران و اصحاب رسانه از جبهه‌های فعال عمرانی، جزئیات دقیقی از روند نوسازی و توسعه زیرساختی این کلانشهر را ارائه کرد.

‌

روح‌اله دولت‌آبادی با تبیین نقشه راه مالی شهرداری گفت: بودجه اصلاحی شهرداری اراک در سال گذشته ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که با یک جهش خیره‌کننده در سال جاری به ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

او افزود: با افزودن ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده، مجموع بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۴۰۵ به رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان (۲۸ همت) رسیده است. همچنین بودجه عمرانی خالص شهر نیز از ۲.۵ همت در سال گذشته به بیش از ۷ همت در سال جاری افزایش یافته که نشان‌دهنده اراده مدیریت شهری برای تکمیل پروژه‌های بزرگ‌مقیاس است.

‌

دولت‌آبادی با اشاره به اجرای بیش از ۷۰ پروژه فعال در زمینه‌های مختلف گفت: منطقه گردشگری دره گردو با مساحتی بالغ بر ۱۲۰ هکتار و رینگ محیطی بیش از ۵.۵ کیلومتر، یکی از استراتژیک‌ترین طرح‌های تفریحی کشور است. در کنار آن، پروژه عظیم پارک آبی اراک در زمینی به مساحت ۱۴ هزار مترمربع و با زیربنای ۲۰ هزار مترمربع در حال احداث است.

او افزود: این طرح که با اعتبار اولیه قرارداد حدود ۹۰۰ میلیارد تومان به صورت EPC واگذار شده، اکنون ۱۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و شامل ۱۷ بخش متنوع، ۱۴ سرسره هیجانی، ۳ مجموعه ویژه کودکان، ساختمان اداری، فضا‌های ورزشی، حمام سنتی، اسپری پارک، فودکورت و روف‌گاردن است. حدود ۲۰۰۰ مترمکعب آب در چرخه این مجموعه قرار می‌گیرد که با سیستم‌های فیلتراسیون پیشرفته به‌طور کامل تصفیه و بازچرخانی شده و پساب آن نیز صرف آبیاری فضای سبز منطقه می‌شود.

‌

دولت‌آبادی در خصوص حل معضل ترافیک در هسته مرکزی شهر گفت: طرح پارکینگ طبقاتی خیابان محسنی با زیربنای ۷۳۴۰ مترمربع در عرصه‌ای به وسعت ۱۴۶۸ مترمربع در حال اجراست. عملیات گودبرداری این پروژه تا عمق ۱۳ متر با موفقیت انجام شده و اکنون با ۳۵ درصد پیشرفت ریالی، در مرحله اجرای سازه قرار دارد. این مجموعه در ۵ سطح (۳ طبقه منفی، یک پیلوت و یک طبقه روی پیلوت) طراحی شده و ظرفیت ۱۷۵ خودرو را دارد که در هر طبقه به‌طور میانگین ۳۵ تا ۳۷ خودرو جانمایی خواهد شد.

او همچنین از اتمام قریب‌الوقوع تقاطع جاده فراهان به بولوار آنجفی خبر داد و افزود: این طرح با ۸۶ هزار مترمکعب حجم عملیات اجرایی به پیشرفت ۹۸ درصدی رسیده است. اعتبار قرارداد اولیه این طرح ۷۵ میلیارد تومان بود که با اعمال تعدیلات قانونی به ۳۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته و به عنوان آخرین حلقه اتصال مسیر غرب به شرق اراک، آماده بهره‌برداری است.

‌

معاون امور زیربنایی شهرداری اراک به طرح استراتژیک ایستگاه آتش‌نشانی خیابان طالقانی اشاره کرد و گفت: این ایستگاه با زیربنای ۴۵۵۰ مترمربع، یکی از بزرگ‌ترین مراکز امدادی غرب کشور است که در ۵ طبقه (زیرزمین با کاربری رفاهی، ورزشی، همکف به عنوان آشیانه، نیم‌طبقه اول رفاهی، طبقه دوم آموزشی و طبقه سوم مرکز پیام و اداری) در حال ساخت است. این پروژه هم‌اکنون ۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طبق برنامه در نیمه دوم سال ۱۴۰۶ افتتاح خواهد شد.

‌

دولت‌آبادی این را هم گفت که رویکرد ما عبور از نگاه‌های حداقل‌گرا و حرکت به سمت ارتقای جایگاه اراک در تراز ملی است. احیای بازار تاریخی و اجرای طرح‌های پیاده‌راه‌سازی در بافت مرکزی، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی، محرک اصلی رونق اقتصادی و گردشگری شهر خواهد بود. همه این اقدامات با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی شهرداری و مدیریت بهینه منابع در حال انجام است.