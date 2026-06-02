پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: طرح جابر یکی از بهترین راهها برای توسعه عدالت آموزشی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، صفدر سلطانی امروز در آیین اختتامیه مرحله استانی طرح جابر اظهار کرد: طرح جابر با اهدافی نظیر توسعه عدالت آموزشی و پژوهشی و ایجاد احساس تعلق و ارزشمندی در دانشآموزان ایجاد شده است.
وی درباره رویکردهای طرح جابر افزود: توجه به خانواده به عنوان شرکای یادگیری، توجه به جایگاه معلم به عنوان الگوی تربیتی و آموزشی، تاکید بر تربیت تمام ساحتی و مبنا قرار دادن اسناد بالادستی رویکردهای مهم طرح جابر است..
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به تعداد بالای آثار طرح جابر ابراز امیدواری کرد سال آینده با رفع شرایط فعلی همه دانشآموزان ابتدایی در این طرح شرکت کنند.
سلطانی همه آثار دانشآموزان شرکت کننده را ارزشمند و تنها علت منتخب کردن ۱۵۰ اثر را محدودیت امکانات و شرایط اعلام کرد.