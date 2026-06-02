استاندار اردبیل گفت: متعاقب ابلاغیه رئیسجمهور مبنی بر توسعه مراودات مرزی، ۳۴ سفارش واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه پتروشیمی واحدهای صنعتی به حجم ۹۴ هزار تن ثبت شده و نیازمند تامین و تخصیص ارز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز سهشنبه اظهار کرد: مشکل خاصی در تامین، توزیع و ذخیره کالاهای اساسی حتی در جنگ تحمیلی سوم در استان اردبیل مشاهده نشد و علاوه بر تامین نیاز داخلی، برخی از کالاها را به استانهای معین نیز ارسال کرد.
وی ادامه داد: در جنگ تحمیلی سوم ۳۴ هزار تن اقلام اساسی وارد استان شد و بیش از ۴۸ هزار تن کالای اساسی نیز در سطح بازار توزیع گردید.
استاندار اردبیل گفت: از محل سفر ریاست جمهوری به استان و همایش بینالمللی سرمایهگذاری در اردبیل ۷۷ تفاهمنامه اجرای طرح به ارزش یک هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال منعقد شده و عملیات اجرای ۲۸ طرح به ارزش ۴۲۰ هزار میلیارد ریال آغاز شده یا برای شروع عملیات در هفته دولت برنامهریزی است.
امامی یگانه با اشاره به اهمیت تامین منابع مالی تصریح کرد: بهرهبرداری از منطقه آزاد تجاری - صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی استان با جدیت پیگیری میشود و از اولویتهای مهم استان اردبیل در سال جاری است.
وی ابراز امیدواری کرد با تامین و پرداخت تسهیلات تکلیفی و تسهیلات سفر ریاست جمهوری به واحدهای تولیدی استان، فرایند تولید و اقتصاد رونق بیشتری داشته باشد.