با ابلاغ تخصیص اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بخش اول مطالبات گندم‌کاران به حساب کشاورزان واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در این مرحله کشاورزانی که گندم تولیدی خود را تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل داده‌اند، بخش اول بهای گندم تحویلی خود را دریافت کنند.

این پرداخت در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تأمین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان و پشتیبانی از استمرار تولید این محصول راهبردی انجام شده است.

روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران با تأمین و تخصیص منابع مالی ادامه خواهد یافت و سایر مطالبات نیز در مراحل بعدی به حساب کشاورزان واریز می‌شود.