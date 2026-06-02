پخش زنده
امروز: -
نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال رهاسازی بچهماهیهای بومی در تالاب بینالمللی شادگان با حساسیت بیشتری انجام شده است و پیشبینی میشود تعداد بچهماهیهای رهاسازیشده از سه میلیون قطعه فراتر رود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هاشم خنفری پورجعفری در حاشیه آیین رهاسازی بچهماهی در تالاب شادگان، با اشاره به ظرفیتهای این تالاب در حوزههای اشتغال و گردشگری اظهار کرد: صید و صیادی از گذشته یکی از مشاغل اصلی مردم شادگان بوده است و بسیاری از خانوارهای منطقه از طریق صید ماهیان بومی همچون بنی، شبوط و سایر گونههای محلی امرار معاش میکنند.
وی افزود: در سالهای گذشته بهدلیل تامین نشدن حقابه تالاب، شرایط این زیستبوم با چالشهایی مواجه شد، اما در سالهای اخیر بخشی از نیاز آبی تالاب از طریق پسابهای نیشکر تامین شده است؛ هرچند این پسابها در گذشته آثار نامطلوبی بر اکوسیستم تالاب داشتند، اما با بهبود کیفیت آنها طی بیش از ۲۰ سال گذشته، اکنون به یکی از منابع تامین آب تالاب تبدیل شدهاند.
رهاسازی بچهماهیهای بومی برای حمایت از معیشت صیادان
نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: رهاسازی بچهماهیها هر سال در تالاب انجام میشود، اما امسال تفاوت مهمی با سالهای قبل دارد؛ چرا که تمامی بچهماهیهای رهاسازیشده از گونههای بومی و سازگار با اکوسیستم منطقه از جمله بنی و شبوط هستند.
وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر حفظ تعادل زیستی تالاب، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر را فراهم میکند. سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه بچهماهی در ۲ مرحله در تالاب رهاسازی شد و امسال انتظار داریم این رقم از سه میلیون قطعه نیز فراتر رود.
خنفری پورجعفری با قدردانی از همکاری ادارهکل حفاظت محیط زیست و ادارهکل شیلات خوزستان افزود: تلاش شد تا هم گونههای بومی حفظ شوند و هم زمینه تامین معیشت صیادان منطقه فراهم گردد.
ارتزاق بیش از پنج هزار نفر از صید و صیادی
وی با اشاره به ظرفیتهای دریایی شهرستان شادگان گفت: این شهرستان با برخورداری از ۵۵ کیلومتر مرز دریایی، بندر تجاری و بندر صیادی، ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه اقتصاد دریامحور دارد.
نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی افزود: بیش از پنج هزار نفر در این شهرستان از طریق صید و صیادی در تالاب و دریا امرار معاش میکنند، اما همچنان در زمینه تامین سوخت و برخی مجوزهای مورد نیاز با مشکلاتی روبهرو هستند.
وی تصریح کرد: در حوزه تالاب همکاریهای مناسبی از سوی محیط زیست انجام شده است، اما برای فعالیتهای دریایی نیز باید مجوزهای لازم با همکاری دستگاههای مرتبط تسهیل شود، در این زمینه پیگیریهایی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران انجام شده و اقدامات مناسبی در دست اجرا است.
بهبود وضعیت آبی تالاب نسبت به سالهای گذشته
خنفری پورجعفری با اشاره به شرایط آبی تالاب شادگان اظهار کرد: وضعیت تالاب امسال نسبت به سالهای گذشته بهتر است. هرچند رهاسازی بچهماهیها جایگزین حقابه تالاب نیست، اما بارندگیهای مناسب در بالادست و ورود روانآبهای طبیعی به رودخانهها و تالاب، شرایط را بهبود بخشیده است.
وی خاطرنشان کرد: امسال هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت آب، وضعیت تالاب نسبت به سالهای گذشته مطلوبتر است و انتظار میرود با بهبود شرایط آبی و رهاسازی گونههای بومی، میزان تولید و صید ماهی در تالاب افزایش یافته و رضایت صیادان منطقه را به همراه داشته باشد.