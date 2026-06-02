رییس شورای شهر تهران با اشاره به بررسی طرح حمل و نقل رایگان در جلسه بعدی شورا گفت: فقط برای برخی اقشار تا ٧٠ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

تصمیم‌گیری درباره طرح حمل و نقل رایگان به هفته آینده موکول شد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز در حاشیه چهارصد و دوازدهمین نشست شورا گفت: برای برخی گروههای هدف در جلسه بعدی شورا تصمیم گیری می شود.

وی تصریح کرد : فقط برای برخی اقشار تا ٧٠ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای شهر تهران گفت : این تصمیم به دلیل مسائل مالی و عدم امکان تامین منابع لازم اتخاذ شده است.

حجت الاسلام سید محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز از تصویب کلیات طرح یک فوریتی اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک خبر داد که بر اساس آن هزینه تردد در پایتخت برای اکثریت قاطع مردم به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

وی افزود: این مصوبه که با هدف برقراری عدالت اجتماعی تدوین شده است نظام پرداخت کرایه را بر پایه دهک‌های درآمدی و اقشار خاص بازتعریف می‌کند.

آقامیری گفت: بر اساس تبصره‌های اصلاحی این قانون تمامی شهروندان ساکن یا شاغل در تهران که در باشگاه شهروندی شهرداری ثبت نام کنند طبق دهک بندی وزارت رفاه مشمول تخفیف می‌شوند.

پرویز سروری ، نایب رئیس شورای شهر هم درباره طرح یک فوریتی اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک گفت: من فکر می کنم بتوانیم در جلسه هفته آینده به یک جمع بندی برسیم و زمینه انجام یک کار بزرگ را فراهم کنیم.

همچنین محسن هرمزی ، معاون حمل و نقل شهرداری تهران در حاشیه نشست شورای شهر با اشاره به طرح یک فوریتی اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک گفت: برای برخی گروهها و افراد تمهیداتی درنظرگرفته شده است .