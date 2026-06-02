شبکه مستند سیما همزمان با ایام سالگرد رحلت بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، با پخش دو مستند «روایت رهبری» و «بی‌قرار»، زوایای مهمی از تاریخ معاصر و دوران مبارزات انقلاب اسلامی را بازخوانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «روایت رهبری» امشب ساعت ۲۱:۰۰ از این شبکه پخش خواهد شد.

این اثر که به کارگردانی مهدی نقویان و محصول دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است، با تکیه بر تصاویر آرشیوی بکر و کمتر دیده‌شده ، روند انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب در اجلاسیه فوق‌العاده مجلس خبرگان در خرداد ۶۸ را بررسی می‌کند.

در این مستند مباحث مهمی همچون چگونگی پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری و فرایند ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی، با حضور و نظرات نمایندگان وقت مجلس خبرگان روایت می‌شود.

در خلال این مستند نظرات نمایندگان شهر‌های مختلف در مجلس خبرگان رهبری همچون هادی باریک‌بین (نماینده مردم زنجان)، سیدکاظم نورمفیدی (نماینده مردم مازندران)، محمدعلی موحدی کرمانی (نماینده مردم کرمان)، سیدمحسن موسوی تبریزی (نماینده مردم آذربایجان شرقی)، احمد نجفی (نماینده مردم خوزستان)، محی الدین حائری شیرازی (نماینده مردم فارس)، احمد آذری قمی و یوسف صانعی و محمد امامی کاشانی (نمایندگان مردم تهران) و... نیز پیرامون این قضیه پخش می‌شود.

تکرار این مستند نیز روز بعد ساعت ۱۰:۰۰ صبح خواهد بود.

در ادامه برنامه‌های این شبکه، مجموعه مستند «بی‌قرار» از روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه به روی آنتن می‌رود.

این مجموعه با تمرکز بر تحولات دهه ۴۰ شمسی، نقش محوری امام خمینی (ره) را در هدایت نهضت اسلامی و شکل‌گیری جریان انقلاب واکاوی می‌کند.

«بی‌قرار» تلاش دارد تا با بررسی وقایع سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر، ایثارگری‌های مردم و جریان‌های انقلابی تحت رهبری امام (ره) را به تصویر بکشد.

این مستند که به تحلیل وقایع سیاسی و اجتماعی دوران مبارزه می‌پردازد، در هر قسمت به بررسی گوشه‌ای از تلاش‌ها و ایثارگری‌های مردم و جریان‌های انقلابی تحت رهبری امام (ره) می‌پردازد تا مخاطبان را با چرایی و چگونگی وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بیش از پیش آشنا کند.

این مجموعه مستند ساعت ۱۹:۰۰ پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود.