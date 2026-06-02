به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس پلدختر، مبنی بر حضور فردی متواری در حوزه استحفاظی این شهرستان که به دلیل ارتکاب جرایم خشن از جمله قدرت‌نمایی با سلاح و ضرب و جرح عمدی با استفاده از سلاح گرم تحت پیگرد قضایی استان فارس بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، مأموران پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی و شناسایی دقیق مخفیگاه متهم، با هماهنگی قضایی طی یک عملیات ضربتی و مقتدرانه، این متهم را در محل اختفایش دستگیر کردند.

این متهم که ۴ سال از چنگال قانون گریخته بود، پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی و پاسخگویی به جرایم ارتکابی به استان فارس دلالت شد.

پلیس لرستان در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و همکاری دستگاه قضا، اجازه نخواهد داد هیچ مجرمی در سایه پنهان شود و همه متهمان دیر یا زود در برابر قانون قرار خواهند گرفت.