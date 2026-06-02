حمایت مردمی استان تهران از جبهه مقاومت و حزب‌الله لبنان در شب نود و سوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان‌های استان تهران در تجمعی حماسی در نود و سومین شب شهادت رهبر انقلاب، بر حمایت همه‌جانبه از جبهه مقاومت و حزب‌الله لبنان تأکید کردند.

حاضران در این مراسم، با تأکید بر اینکه «مقاومت آرمانی فراتر از مرز‌های جغرافیایی است»، حضور خود را نمادی از اتحاد با محورات اسلامی و تداوم مسیر ولایت در مقابله با استکبار جهانی دانستند. این تجمعات مردمی، پیامی صریح از همبستگی مردم این منطقه با مجاهدین مقاومت در سراسر جهان بود.