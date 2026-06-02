مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: هشت روستا در دزفول با صرف اعتباری افزون بر ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی (USO) وزارت ارتباطات به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند و دسترسی ۲ هزار و ۳۹۰ نفر از جمعیت روستایی به اینترنت پرسرعت فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات شهرستان دزفول گفت: یکی از برنامه‌های مهم و اولویت‌دار وزارت ارتباطات، پوشش ارتباطی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار بر اساس برنامه هفتم توسعه است که با اجرای این طرح، ساکنان این روستا‌ها با ۵۸۰ خانوار از خدمات صوت و دیتای مناسب برخوردار شدند.

مهدی شه‌نظری‌پور با بیان اینکه این طرح‌ها از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی (USO) وزارت ارتباطات اجرا شده‌اند، افزود: هفت سایت تلفن همراه در روستا‌های مجتمع تعاونی‌های کشاورزی، مهیلی، دلی، پادیگوله، بنه‌حاجات، مازه‌پاریاب، برد شمشیر، ابوالحسین و کارنج شهرستان دزفول توسط اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل نصب و راه‌اندازی شد.

وی در این آیین که با حضور فرماندار، بخشداران، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزار شد، ادامه داد: این اقدامات با هدف کاهش شکاف دیجیتال و توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات برای افزایش رفاه روستاییان انجام شده‌اند و می‌توانند زمینه‌ساز اشتغال در این مناطق شوند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان با اشاره به اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها در شهرستان دزفول، بر لزوم هماهنگی و تعامل هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند اجرای این طرح به منظور تحقق اهداف توسعه‌ای و ارتقای سطح خدمات ارتباطی در ۲ شهرستان تاکید کرد.

وی افزود: در راستای تحقق اهداف مندرج در برنامه هفتم توسعه و اتصال روستا‌های بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات، با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده، ایجاد، راه‌اندازی و ارتقای هفت سایت تلفن همراه برای پوشش ارتباطی هشت روستای شهرستان دزفول با جمعیت ۲ هزار و ۳۸۷ نفر در قالب ۵۸۰ خانوار، با صرف اعتباری افزون بر ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجام شده است تا خدمات مطلوب صوت و دیتا به این مناطق ارائه شود.

شه‌نظری‌پور گفت: راه‌اندازی ۱۴ سایت نسل پنجم (۵G)، چهار سایت شهری اپراتور همراه اول با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال، توسعه شهری هفت سایت رایتل با صرف ۱۲۰ میلیارد ریال و ۶ سایت شهری ایرانسل به مبلغ یک‌هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال، از دیگر اقدامات انجام‌شده در مناطق شهری دزفول است.

بهره برداری طرح‌های مخابراتی دزفول با ۵۹۲ میلیارد ریال اعتبار

چند طرح مخابراتی در آیینی با حضور مسئولان استانی و محلی، با صرف ۵۹۲ میلیارد ریال اعتبار، در نقاط مختلف شهرستان دزفول به بهره‌برداری رسید.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول نیز در جریان افتتاح این طرح‌ها گفت: ۲ سایت همراه اول در کوی مدرس و زیباشهر با صرف اعتباری افزون بر ۳۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

عزیز مرداس افزود: همچنین باتری مخابراتی در ۲۶ نقطه شهری و روستایی برای پایداری ارتباطات همراه اول، با صرف ۱۳۲ میلیارد ریال نصب شد.

وی اجرای ۳۲ کیلومتر شبکه فیبر نوری شهری و روستایی با صرف ۸۳ میلیارد ریال را یادآور شد و گفت: سه دستگاه کافونوری در پایگاه چهارم شکاری با صرف ۶۰ میلیارد ریال نصب و راه‌اندازی شد.

با حضور مسئولان استانی، بازدید میدانی به‌منظور بررسی آخرین وضعیت ارتباطی و فناوری اطلاعات شهر‌ها و روستاها، برای رفع مشکلات و ارائه راهکار‌های مناسب، توسط فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد.