به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی شمال کشور و با هدف پیشگیری از وقوع سوانح رانندگی، طرح ضربت مشترک برخورد با تخلفات حادثه‌ساز توسط پلیس راه استان‌های مازندران و گلستان با اعزام ۳۰ واحد گشت به استعداد ۷۰ نفر به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود: تمرکز این طرح بر برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز از جمله سرعت‌های غیرمجاز بحرانی، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، عدم استفاده از کمربند ایمنی و همچنین اجرای تست الکل و اعتیاد رانندگان و برخورد با ایجادکنندگان مزاحمت برای سایر کاربران ترافیکی در محور مشترک این دو استان است.

رئیس پلیس راه مازندران تأکید کرد: پلیس با رانندگانی که با انجام تخلفات حادثه‌ساز، جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر می‌اندازند، بدون هیچ‌گونه اغماضی و به صورت کاملاً قانونی برخورد خواهد کرد تا امنیت جاده‌ها تضمین شود.

سرهنگ عبادی در پایان از تمامی رانندگان خواست تا با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی و توجه به هشدار‌های پلیس، سفری ایمن و بی‌خطر را برای خود و همراهانشان رقم بزند.