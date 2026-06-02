به مناسبت دهه ولایت و امامت ، جمعی از طلاب شهرستان اندیمشک ملبس به لباس روحانیت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، با حضور حجج الاسلام و المسلمین موسوی فرد و هدایی ، نماینده ولی فقیه در خوزستان و مدیر حوزه های علمیه خوزستان هفت نفر از طلاب حوزه سفیران هدایت بقیه الله شهرستان اندیمشک ملبس به لباس روحانیت شدند.

در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد ، نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به نقش و وظایف روحانیت بر ضرورت تلاش بیشتر بر ترویج مکتب اهل بیت (ع) در جامعه توسط طلاب و روحانیون تاکید کرد.

مولودخوانی و مدیحه سرایی ذاکران اهل بیت (ع) در مدح حضرت امیر مومنان و عید سعید غدیر بخشی از این مراسم معنوی بود.