مدیر جهاد کشاورزی اردبیل گفت: بیماری قارچی سفیدک دروغین مزارع سیب‌زمینی را به شدت تهدید می‌کند و کشاورزان باید مزارع خود را پایش و نسبت به دفع این بیماری اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سیاوش نیرومند روز سه‌شنبه اظهار کرد: سرما، بارش، رطوبت زیاد مزرعه و کاشت زودهنگام محصول توسط کشاورزان از عوامل اصلی شیوع بیماری سفیدک دروغین در مزرعه سیب زمینی است و لکه‌های روی برگ بوته‌های این محصول نیز نشان و نمودی از گسترش این بیماری است.

وی افزود: زارعان با سرکشی به مزارع خود باید با مشورت مهندسان جهاد کشاورزی و مراکز خدمات محلی نسبت به سمپاشی به موقع اقدام کنند تا کل مزارع گرفتار این بیماری نشود.

مدیر جهاد کشاورزی اردبیل ادامه داد: از اواخر اسفندماه سال گذشته، محصول سیب زمینی در سطح ۱۴ هزار و ۳۸۰ هکتار اراضی آبی توسط چهار هزار و ۱۰۰ کشاورز در ۳۵ روستا کشت شد و پیش‌بینی می‌شود در صورت رفع آفات، میزان تولید سیب زمینی نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.