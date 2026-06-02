به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد شاه محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: با توجه به اینکه ایران و بسیاری از کشورهایی که متقاضی عبور کشتی هایشان از تنگه هرمز هستند، عضویت کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را نپذیرفتهاند، استناد به آن درباره مدیریت تنگه هرمز بی معناست.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: حتی بر اساس همان کنوانسیونها هم ایران حق قانونی حاکمیت بر تردد تنگه هرمز را دارد.