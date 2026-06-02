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نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: غدیر نظامی است که میتواند انسان را به همه آرمانهای الهی، فضایل انسانی و مسیر خداگونه شدن برساند. از این منظر، غدیر یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک الگوی حکمرانی و مدیریت اجتماعی برای همه زمانهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت الله سید احمد علم الهدی امروز در دومین همایش بینالمللی «غدیر و مقاومت» که با حضور شخصیتهای برجستهبینالمللی حوزه مقاومت و غدیر، نخبگان حوزوی و دانشگاهی در آستان مقدس امامزاده یحیی بن زید میامی برگزار شد، با تبیین ابعاد تمدنی و مدیریتی غدیر، افزود: این واقعه یک نظام جامع حکمرانی الهی برای اداره جامعه است.
وی افزود: برخی غدیر را صرفاً یک رخداد تاریخی میدانند که در زمان پیامبر اکرم (ص) اتفاق افتاده و برخی نیز آن را یک مسئله سیاسی مربوط به گذشته تلقی میکنند، در حالی که غدیر برای ما نه یک خاطره تاریخی و نه یک تجربه سیاسی محدود به صدر اسلام، بلکه یک آموزه قطعی اجتماعی و مدیریتی برای هدایت جامعه انسانی است.
امام جکعه مشهد ادامه داد: امروز بشر همه نظامهای سیاسی و مدیریتی را تجربه کرده است؛ از نظامهای فردمحور و اشرافی گرفته تا دموکراسیهای مدرن غربی، اما هیچیک نتوانستهاند سعادت واقعی انسان را تأمین کنند.
آیتالله علمالهدی با انتقاد از نظامهای سیاسی رایج جهان گفت: مجموعه نظامهای مدیریتی که در طول قرون گذشته بر جهان حاکم بودهاند نهتنها نتوانستهاند سعادتبخش باشند، بلکه منشأ جنگها، جنایتها، غارتها، تبعیضها و ظلمهای گسترده شدهاند.
وی افزود: میان استبداد قرون وسطایی و دموکراسی غربی امروز تفاوت ماهوی وجود ندارد؛ همانگونه که نظامهای استبدادی گذشته بر پایه زور و زر عمل میکردند، نظامهای مدرن غربی نیز در عرصه جنایت، کشتار، چپاول و بیتوجهی به ارزشهای انسانی عملکردی مشابه دارند.
بشر امروز به دنبال الگویی فراتر از تجربههای مادی و شیطانی است
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: انسان معاصر که از تجربه همه نظامهای مادی و بشری عبور کرده، امروز به دنبال الگویی است که بتواند هم سعادت دنیوی و هم تعالی معنوی او را تضمین کند.
وی ادامه داد: ما به غدیر به عنوان چنین نظامی نگاه میکنیم؛ نظامی که آرزوی همه پیامبران الهی و خواسته مشترک همه انسانهای حقیقتجو در طول تاریخ بوده است.
آیتالله علمالهدی با اشاره به مباحث کلامی پیرامون امامت اظهار کرد: برخی میپرسند آیا غدیر انتصاب بود یا انتخاب؟ آیا پیامبر اکرم (ص) امیرالمؤمنین (ع) را به عنوان جانشین خود منصوب کردند یا مردم با بیعت خود ایشان را برگزیدند؟ واقعیت این است که غدیر نه انتصاب صرف بود و نه انتخاب مردمی به معنای رایج آن. استدلال پیامبر اکرم (ص) در خطبه غدیر مبتنی بر آیه شریفه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» بود. همان خدایی که ولایت پیامبر را مقرر کرده، ولایت امیرالمؤمنین (ع) را نیز تعیین کرده است.
امام جمعه مشهد تأکید کرد: امامت یک حقیقت ساختاری و الهی است. خداوند امام را برای امامت میآفریند و آماده میکند. از همین رو امام جواد (ع) در هشتسالگی همان ویژگیهای امامت را داراست که امام صادق (ع) در سنین بالاتر از آن برخوردار بودند.
غدیر پاسخ نهایی به آرمانهای بشری است
وی افزود: غدیر نظامی است که میتواند انسان را به همه آرمانهای الهی، فضایل انسانی و مسیر خداگونه شدن برساند. از این منظر، غدیر یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک الگوی حکمرانی و مدیریت اجتماعی برای همه زمانهاست.
آیتالله علمالهدی با بیان اینکه غدیر و مقاومت از آغاز در کنار یکدیگر بودهاند، گفت: از همان روزی که پیامبر اکرم (ص) مسئله ولایت امیرالمؤمنین (ع) را مطرح کردند، جریان مقاومت و مخالفت نیز شکل گرفت.
وی با اشاره به سیره اهلبیت (ع) اظهار کرد: زندگی همه ائمه معصومین (ع) جلوهای از مقاومت در دفاع از ولایت بود. هیچیک از ائمه (ع) مشروعیت خلافتهای وقت را نپذیرفتند و در برابر انحراف از مسیر ولایت ایستادگی کردند.
امام جمعه مشهد با تجلیل از شهدای جبهه مقاومت اظهار کرد: امروز نیز مقاومت در دفاع از نظام ولایی و آرمانهای غدیر ادامه دارد و مجاهدان جبهه مقاومت در همین مسیر جانفشانی میکنند.
وی خاطرنشان کرد: همه شهدایی که در عرصه مقاومت اسلامی به شهادت رسیدهاند، در حقیقت شهدای راه غدیر هستند و امیدواریم خداوند متعال آنان را با شهدای کربلا محشور فرماید.
حجت الاسلام محمد احمدزاده دبیر نمایندگی ستاد غدیر در خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: به این همایش ۲۵ مقاله پس از برگزاری چند پیش نشست از اندیشمندان ۶ کشور واصل شد و میز کرد تخصصی هم در بقعه متبرکه یحیی ابن زدی میامی مشهد برگزار شد.
دومین همایش بینالمللی «غدیر و مقاومت» با قرائت پیام شیخ نعیم قاسم و آیتالله مکارم شیرازی برگزار شد.