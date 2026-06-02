به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران پلیس اگاهی در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار تعداد زیادی لوازم خانگی داخل انباری در بندرانزلی، پس از هماهنگی قضائی، به محل مورد نظر اعزام شدند.

۶۸ دستگاه پکیچ و متعلقات، ۸۰ دستگاه کولر، ۴۳ دستگاه انواع ابگرمکن، ۶ دستگاه تصفیه آب، ۲۷۰ عدد دستگاه خشکن، ۲۳ منبع آب، انواع شیرآلات و دیگر لوازم احتکار شده منزل که در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده بودند، در بازرسی از این انبار کشف و ضبط شد.

کارشناسان ارزش کالای قاچاق کشف شده را ۳۶ میلیارد تومان برآورد کردند.

متهم ۴۵ ساله این پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.