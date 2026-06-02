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طرح پایش میدانی مطالعات خاک سطحی اراضی زراعی و تهیه نقشههای اختصاصی فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک در شهرستان ماکو در شمال آذربایجان غربی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پایش میدانی مطالعات خاک سطحی اراضی زراعی و تهیه نقشههای اختصاصی فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک در شهرستان ماکو استان آذربایجان غربی انجام شد.
عملیات میدانی این بازدید با حضور کارشناس مسئول دفتر خاک مدیریت آب و خاک بعنوان ناظر استان، در راستای ارزیابی روند عملیات میدانی مطالعات خاک سطحی اراضی زراعی و تهیه نقشههای اختصاصی فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک (۱:۲۵۰۰۰) به همراه مطالعات اجمالی خاکشناسی، از محدوده ۴۰۰ هکتاری اراضی کشاورزی شهرستان ماکو انجام گردید.
در این بازدید، ضمن نظارت بر نحوه اجرای عملیات صحرایی، نمونهبرداری، تشریح پروفیلهای خاک و جمعآوری دادههای پایه، بر رعایت دقیق دستورالعملهای فنی تأکید شد. همچنین روند پیشرفت پروژه، کیفیت اجرا و انطباق آن با برنامه زمانبندی مورد ارزیابی قرار گرفت.
اجرای این مطالعات به عنوان نقطه عطفی در گذار از مدیریت سنتی به کشاورزی دقیق و مدیریت داده محور کشور تلقی میگردد و با هدف شناخت دقیق ویژگیهای خاک، انتخاب مناسبترین محصولات کشاورزی، ایجاد نواحی مدیریتی همگن برای محصولات کشاورزی و مدیریت بهینه نهادههای کشاورزی در اراضی کشاورزی شهرستان ماکو در حال اجرا است.