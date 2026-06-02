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چغندر قند پاییزه از ۱۱۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان قیروکارزین از اوایل خرداد ماه آغاز شده است و تا پایان خردادماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین گفت: برداشت چغندرقند از ۱۱۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان قیروکارزین آغاز شده است و پیش بینی میشود بیش از ۶ هزار تن چغندر قند با کیفیت تحویل کارخانه قند مرودشت شود.
حیدری افزود: عملیات برداشت چغندر قند از اوایل خرداد ماه آغاز شده است و تا پایان خردادماه ادامه دارد.
او ادامه داد: با برنامهریزیهای انجام شده، شرکت قند مرودشت بهعنوان مباشر مسئولیت خرید تضمینی چغندرقند با قیمت مصوب پایه را برعهده دارد.
مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین بیان کرد: علاوه بر خرید تضمینی، تأمین بذر، سم، کارنده، نوار تیپ از جمله خدمات کارخانه مذکور به کشاورزان برای کشت قراردادی، چغندر قند است.