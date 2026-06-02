کشف ۴۰ تن مرغ منجمد احتکار شده در شهرستان رودبار
۴۰ تن مرغ منجمد احتکار شده به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در شهرستان رودبار کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، ماموران پلیس آگاهی رودبار در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار مرغ در سردخانهای در شهرستان، بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار داده و پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.
در بازدید و بازرسی از این سردخانه ۴۰ تن مرغ قطعه بندی شده منجمد احتکاری از این مکان کشف و در این خصوص متهم ۴۲ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
قابل به ذکر است که ارزش مالی مرغ کشف شده بنابر اظهار نظر کارشناسان ۳۰۰ میلیارد ریال میباشد.