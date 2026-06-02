رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس از توافق صورت گرفته با سازمان هدفمندی یارانهها جهت اجرای مصوبه بودجه سال جاری مبنی بر سه برابر شدن یارانه فرزندان در خانوارهای (۴ دهک پایین) دارای سه فرزند و بیشتر از خردادماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین بانکیپور اظهار داشت: در دیداری که به همراه خانمها لاجوردی و محمدبیگی، نمایندگان مجلس با آقای نوروزی، رئیس سازمان هدفمندی یارانهها داشتیم، راهکارهای اجرایی قانون جوانی جمعیت و تبصرههای بودجه ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: طبق الزامات قانونی بودجه امسال، مقرر شده است یارانه فرزندان متعلق به ۴ دهک پایین درآمدی، در خانوارهایی که سه فرزند و بیشتر دارند، سه برابر شود و در مقابل، یارانه ۳ دهک بالای درآمدی حذف شود.
رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس تصریح کرد: خروجی این جلسه بر آن شد که اجرای این قانون از ماه خرداد به صورت تدریجی انجام شود. بدین ترتیب که سازمان هدفمندی یارانهها، اجرای قانون را از خانوادههای بیشتر از ۳ فرزند در دهک اول شروع کند و به صورت پلکانی در ماههای بعد، سایر دهکهای مشمول (تا دهک ۴) را نیز پوشش دهد.
بانکیپور تاکید کرد: این اقدام که گامی مهم در جهت حمایت از خانوادههای پرجمعیت و کمدرآمد است، طبق قانون جوانی جمعیت و مصوبه بودجه عملیاتی خواهد شد و میتواند کمک شایانی به معیشت این خانوادهها در شرایط فعلی کند.
گفتنی است؛ طبق ماده ۱۳ جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ تصویب شده، سازمان هدفمندسازی یارانهها باید با حذف یارانه سه دهک درآمدی بالای جامعه، یارانه خانوادههای دهک ۱ تا ۴ که حداقل ۳ فرزند دارند را سه برابر کند.