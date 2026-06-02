به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ماموران پلیس آگاهی در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری تعداد زیادی لوازم خانگی در داخل یک انبار، پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

بنابر این گزارش در بازرسی از این انبار ۶۸ دستگاه پکیچ و متعلقات، ۸۰دستگاه کولر،۴۳ دستگاه انواع ابگرمکن،۶ دستگاه تصفیه آب، ۲۷۰ عدد دستگاه خشکن،۲۳ منبع آب، انواع شیرآلات، و دیگر لوازم احتکار شده و فاقد ثبت در سامانه انبار‌ها کشف شد.

گفتنی است کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۳۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند و متهم ۴۵ساله نیز با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.