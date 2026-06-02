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با اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، دسترسی عادلانه به خدمات برای همه مردم محقق خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرمشهر، با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع تصریح کرد: در این برنامه، خدمات سلامت براساس سلسلهمراتب و به صورت عادلانه هدایت و سازماندهی میشوند.
دکترخالد عیایشه، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و مهندسیشده این طرح افزود: با توجه به فشار اقتصادی هزینههای درمان بر دوش مردم و دولت، نظام ارجاع میتواند راهگشا باشد؛ چرا که بیمار تنها به سطحی از خدمات هدایت میشود که واقعاً به آن نیاز دارد. در این مسیر، خدمات در سه سطح تعریف شده: سطح اول (خانههای بهداشت و مراکز جامع سلامت)، سطح دوم (پزشکان متخصص و کلینیکها) و سطح سوم (خدمات بیمارستانی و فوقتخصصی).
وی با اشاره به الکترونیکیشدن پروندههای سلامت اظهار کرد: امروز همه هموطنان بر اساس کد ملی، دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند که همه اطلاعات هویتی و درمانی آنان را در بر میگیرد. این امر فرآیند ارجاع را تسهیل کرده و به ساماندهی نظام سلامت و ارائه خدمات هدفمند کمک شایانی میکند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرمشهر، با بیان الگوی نادرست مراجعات درمانی تصریح کرد: بخش عمدهای از مراجعات کنونی، نیازی به خدمات تخصصی ندارد. اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، علاوه بر کاهش هزینههای درمانی مردم، باعث ساماندهی مراجعات و افزایش چشمگیر بهرهوری در نظام بهداشت و درمان کشور خواهد شد.
نظام ارجاع و پزشکی خــانواده از ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ در جنوب غرب خوزستان اجرا می شود.
نکته قابل توجه این است که چهار نوبت نخست این طرح برای مردم رایگان است.