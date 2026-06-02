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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز حفظ منابع و مدیریت صحیح انرژی یک مسئولیت عمومی و ملی است؛ هر میزان کاهش مصرف غیرضروری انرژی، به پایداری خدمات عمومی، حمایت از تولید و کاهش فشار بر زیرساختها کمک خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حاکم ممکان با بیان اینکه در جنگ تحمیلی سوم خسارتهایی به برخی پتروشیمیها و تأسیسات نفتی و گازی وارد شد تأکید کرد: با مدیریتی که در مجموعه صنعت نفت وجود دارد، بدون شک این تأسیسات در سریعترین زمان ممکن بازسازی و وارد مدار تولید میشوند.
وی افزود: دشمنان ایران در کنار جنگ رسانهای و فشارهای اقتصادی، تلاش میکنند زیرساختها و آرامش روانی جامعه را نیز هدف قرار دهند، اما مردم همواره نشان دادهاند در شرایط سخت، با همدلی و مسئولیتپذیری از کشور حمایت میکنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: امروز مدیریت مصرف انرژی فقط یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه بخشی از مقاومت ملی و کمک به عبور کشور از شرایط ویژه است. هر میزان کاهش مصرف غیرضروری انرژی، به پایداری خدمات عمومی، حمایت از تولید و کاهش فشار بر زیرساختها کمک خواهد کرد.
ممکان با تأکید بر نقش مهم رسانهها و نهادهای فرهنگی در آگاهیبخشی و ترویج فرهنگ صرفهجویی بیان کرد: بخش قابل توجهی از مصرف انرژی کشور مربوط به الگوهای نادرست است و اصلاح رفتار مصرفی در منازل، واحدهای اداری و بخش تولید میتواند حجم عظیمی از فشار وارد بر شبکههای خدماتی را کاهش دهد.
وی در پایان تصریح کرد: امروز حفظ منابع و مدیریت صحیح انرژی فقط وظیفه دولت نیست، بلکه یک مسئولیت عمومی و ملی است؛ بدون تردید در حوزه مدیریت مصرف انرژی نیز با همراهی ملی از برخی چالشهای پیشرو عبور خواهیم کرد.