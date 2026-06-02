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بیش از ۱۲۰ هزار کیلوگرم انواع نوشیدنی غیرقابل مصرف و فاقد استانداردهای بهداشتی در زاهدان کشف و در سایت بازیافت شهرداری معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس مرکز بهداشت زاهدان گفت: در پی اجرای طرح نظارتی ویژه و شناسایی یکی از انبارهای نگهداری کالاهای غیرمجاز، بیش از ۱۲۰ هزار کیلوگرم انواع نوشیدنی تاریخ مصرف گذشته و غیربهداشتی کشف و ضبط شد.
فریبرز راشدی افزود: این حجم از اقلام غیرقابلمصرف با هماهنگی دادستانی و در سه مرحله متوالی، در محل سایت بازیافت شهرداری زاهدان و با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی و بازرسین بهداشت محیط، بهطور کامل معدومسازی شد تا از بازگشت احتمالی این محصولات به چرخه توزیع جلوگیری شود.
رئیس مرکز بهداشت زاهدان ضمن تأکید بر استمرار نظارتهای سختگیرانه کارشناسان سلامت محیط در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، از شهروندان خواست به عنوان ناظران سلامت، در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا عرضه محصولات مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ به وزارت بهداشت گزارش دهند.