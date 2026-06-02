فرماندار ویژه میبد در بازدید سرزده از اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان، بر لزوم اجرای دقیق نیات واقفان و ساماندهی موقوفات با هدف ترویج فرهنگ وقف در جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید مهدی طباطبائی، فرماندار میبد به همراه معاون سیاسی، امنیتی و توسعه، امروز به صورت سرزده از اداره اوقاف و امور خیریه میبد بازدید کردند.

طباطبائی در این بازدید، وقف را سنتی حسنه در اسلام خواند و با اشاره به گستردگی موقوفات در میبد در حوزه‌های مختلف به‌ویژه مساجد و مراسم ائمه اطهار (ع)، افزود: ساماندهی دقیق و اجرای درست نیت واقفان از وظایف مهم این اداره است که باعث پایداری و تقویت فرهنگ ارزشمند وقف در جامعه خواهد شد.

در ادامه، حجت‌الاسلام محمدیرئیس اداره اوقاف و امور خیریه میبد با ارائه گزارشی از وضعیت ثبتی موقوفات، اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر ۶ هزار پلاک ثبتی موقوفه در شهرستان میبد وجود دارد.

وی افزود: برای تسهیل در امور و رفع مشکلات مرتبط با موقوفات، مجوز «تملک اعیان» به موقوفات اعطا می‌شود تا مسیر برای متولیان و بهره‌برداران هموارتر شود.

رئیس اداره اوقاف میبد همچنین خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد از کل موقوفات این شهرستان به نام سیدالشهدا (ع) و مراسم عزاداری آن حضرت به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده ارادت ویژه مردم این دیار به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) است.