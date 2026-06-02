یادواره شهدای جنگ رمضان و تجلیل از مقام شامخ ۲۴۲ شهید والامقام دانشگاه پیام نور با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یادواره شهدای جنگ رمضان و تجلیل از مقام شامخ ۲۴۲ شهید والامقام دانشگاه پیام نور با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، قائم مقام وزیر علوم، مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان، رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، دکتر آقامیری مدیر شاهد دانشگاه پیام نور و جمعی از اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور و همچنین خانواده معظم شهید خطیب در سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد.

دکتر امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر با اشاره به حوادث تلخ ماه‌های اخیر و شهادت مظلومانه و عزتمندانه رهبر معظم انقلاب، گفت: ملت ایران روزهای سختی را پشت سر گذاشت؛ به‌ویژه در سوگ شهادت مجاهد کبیر و رهبر شهیدی که قریب به ۴۰ سال راهبری این امت را بر دوش داشت.

وی افزود: ایشان همواره در قلب ما جای دارند و از درگاه خداوند متعال مسألت داریم که ایشان و جمیع همرزمان و فرماندهان شهیدشان را در اعلی‌علیین میهمان سیدالشهدا علیه السلام بگرداند.

حجت‌الاسلام ابراهیم‌زاده مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه پیام‌نور با تأکید بر ضرورت دنبال کردن آرمان‌های شهدا توسط مدیران، اساتید و روحانیون، گفت: شخصیت‌هایی چون شهید مطهری، بهشتی، رئیسی، رهبر معظم شهید، چمران، فخری‌زاده و شهدای هسته‌ای، نشان دادند که در راه آرمان‌ها باید ایستادگی کرد و خم به ابرو نیاورد.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب ۳۷ سال از خستگی و «نمی‌توانیم» دم نزد و از «می‌توانیم» سخن گفت و کشور را به این مرحله رساند. روحانیت و اساتید نیز باید این مسیر را طی کنند و بدانند علم اگر با عمل همراه شود، ارزش والایی پیدا می‌کند.