به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان با توصیف سامانه پیش روز و وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد‌های لحظه‌ای از اواسط وقت پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ تا اواخر وقت شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ که احتمال برخاستن گردوخاک موقتی را در ساعاتی به دنیال دارد ، هشدار سطح زرد صادر کرد .

محمد سبزه زاری با اشاره به تداوم این شرایط در اغلب مناطق استان افزود : در این مدت احتمال خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و احتمال شکستن درختان کهنسال ، احتمال تاخیر در پرواز و احتمال خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی و افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک دور از انتظار نیست .

وی توصیه کرد: اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبار‌های استاندارد و احتیاط در رانندگی و اجتناب از تردد غیر ضروری در نظر گرفته شود.