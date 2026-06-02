\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0632\u0646\u062f\u0647 \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0639\u06cc\u062f \u063a\u062f\u06cc\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n