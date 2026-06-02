به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حق‌نیا گفت: در فرودین و اردیبهشت ماه سال جاری و مطابق داده‌های استخراج شده از سامانه‌های ترددشمار برخط، در مجموع ۵۴ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۷۶۵ تردد در کل محور‌های استان خوزستان به ثبت رسیده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه، نشان‌دهنده کاهش ۱۶ درصدی است.

وی با اشاره به سهم ناوگان سنگین در جاده‌های استان افزود: در بخش تردد خودرو‌های سنگین نیز شاهد ثبت ۸ میلیون و ۶۴ هزار و ۴۷۳ مورد عبور و مرور بودیم. این شاخص نیز نسبت به دوره گذشته که رقمی بالغ بر ۹ میلیون و ۲۲۴ هزار مورد بود، با کاهش ۱۲ درصدی همراه شده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، سه محور خرمشهر – آبادان، آبادان – خرمشهر و ماهشهر - بندر امام خمینی بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده‌اند.

حق‌نیا در پایان تأکید کرد که نظارت دقیق بر جریان ترافیک و تحلیل هوشمند داده‌های جاده‌ای، اولویت اصلی این اداره کل برای ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی در مسیر‌های مواصلاتی و ترانزیتی استان خوزستان است.