مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش قیمت یک شرکت مونتاژکار خودرو گفت: حقوق مصرف‌کنندگان در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به‌طور جدی مورد صیانت قرار خواهد گرفت.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی ضیغمی با تکذیب افزایش قیمت‌های اعلام‌شده برای برخی محصولات شرکت مدیران خودرو اظهار کرد: افزایش قیمت‌های اعمال‌شده از سوی این شرکت مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده نشان می‌دهد قیمت‌های اعلامی با ارزش‌های گمرکی و مستندات مورد استناد انطباق کامل نداشته و بر همین اساس، شرکت مدیران‌خودرو موظف است نسبت به بازنگری و اصلاح قیمت‌های اعلام‌شده اقدام کند.

ضیغمی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو اضافه کرد: هرگونه تغییر قیمت باید بر اساس مستندات قانونی، ضوابط ابلاغی و پس از طی فرآیند‌های مقرر انجام شود و اعلام یا اعمال قیمت خارج از این چارچوب‌ها مورد پذیرش نخواهد بود.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: با توجه به ارزش گمرکی قطعات و محاسبات انجام‌شده، شرکت مدیران‌خودرو می‌بایست در اسرع وقت نسبت به اصلاح قیمت محصولات خود اقدام کرده و قیمت‌های جدید را مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تعیین و اعلام کند.

وی تأکید کرد که دستگاه‌های مسئول موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهند کرد.