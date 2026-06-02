پخش زنده
امروز: -
فوقتخصص گوارش، کبد و اندوسکوپی، با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ، اظهار داشت: هرگونه تغییر در اجابت مزاج، بهویژه در افراد بالای ۴۵ سال، برای پزشکان اهمیت ویژهای دارد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اباذر پارسی، فوقتخصص گوارش، کبد و اندوسکوپی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، افزود: تغییر در اجابت مزاج اگر همراه با علائمی مانند کاهش وزن، دفع خون، اختلال در بلع غذا (دیسفاژی) یا دردهای شکمی مقاوم به درمان باشد، میتواند نشانه یک بیماری مهم و حتی خطرناک باشد. هرگونه تغییر مداوم در عملکرد دستگاه گوارش باید از نظر احتمال ابتلا به سرطان روده بزرگ بررسی شود.
پارسی درباره وجود خون در مدفوع نیز توضیح داد: خون در مدفوع علل متعددی دارد و ممکن است ناشی از بیماریهایی مانند هموروئید، شقاق، کولیت، دایورتیکولیت (Diverticulitis) یا اختلالات عروقی باشد، اما با این وجود، هرگونه خونریزی گوارشی نیازمند بررسی تخصصی است؛ چرا که میتواند یکی از علائم اولیه سرطان روده بزرگ باشد.
این فوقتخصص گوارش و کبد با اشاره به تغییر سن توصیهشده برای غربالگری سرطان روده بزرگ گفت: در گذشته غربالگری از ۵۰ سالگی آغاز میشد، اما اکنون توصیه میشود همه افراد از ۴۵ سالگی، هر ۱۰ سال یکبار، غربالگری سرطان روده بزرگ را انجام دهند.
وی ادامه داد: افرادی که سابقه خانوادگی ابتلا به این بیماری در بستگان درجه یک دارند، باید غربالگری را حداقل ۱۰ سال زودتر آغاز کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خاطرنشان کرد: در برخی بیماران مبتلا به بیماریهای التهابی روده، مانند کولیت اولسراتیو، در صورتی که بیش از ۱۰ سال از شروع بیماری گذشته باشد، انجام کولونوسکوپی هر یک تا دو سال توصیه میشود. حتی افرادی که سابقه خانوادگی یا بیماری زمینهای ندارند نیز نباید غربالگری را نادیده بگیرند.
پارسی با تأکید بر نقش تغذیه در بروز سرطان روده بزرگ اظهار داشت: رژیم غذایی پرچرب، بهویژه زمانی که بیش از ۲۵ درصد کالری روزانه از چربی تأمین شود، میتواند خطر ابتلا به سرطان روده را افزایش دهد.
وی افزود: مطالعات نشان دادهاند مصرف بیشتر میوهها، سبزیجات تازه و منابع پروتئینی سالم، احتمال ابتلا به سرطان را کاهش میدهد، در حالی که مصرف بالای چربی، بهخصوص بیش از ۴۰ درصد کالری روزانه، زمینه ایجاد پولیپهای رودهای و در ادامه سرطان روده بزرگ را فراهم میکند.
این فوقتخصص گوارش و کبد ادامه داد: مصرف فیبر و سبزیجات در کاهش احتمال تشکیل پولیپهای رودهای که زمینهساز سرطان هستند، نقش مؤثری دارد، اما درباره تأثیر پروبیوتیکها هنوز شواهد علمی قطعی برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ وجود ندارد.
وی همچنین چاقی و کمتحرکی را از عوامل مهم خطر در سرطانهای دستگاه گوارش دانست و گفت: اضافه وزن و کاهش فعالیت بدنی در بروز سرطانهای مری، معده، روده بزرگ و کبد نقش قابل توجهی دارند. انجام فعالیت بدنی حداقل پنج روز در هفته و هر بار به مدت ۳۰ دقیقه، در کنار رعایت رژیم غذایی مناسب، میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش خطر ابتلا به این بیماریها داشته باشد.
پارسی با اشاره به اهمیت تشخیص بیماری در مراحل اولیه تصریح کرد: در مراحل پیشرفته سرطان روده بزرگ، زمانی که بیماری به سایر اندامها متاستاز داده باشد، شانس درمان و بقا به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکند، اما اگر بیماری در مراحل اولیه، بهویژه مراحل یک تا سه، تشخیص داده شود، با انجام جراحی و در برخی موارد شیمیدرمانی، میتوان از پیشرفت بیماری جلوگیری کرد و بیمار را به زندگی عادی بازگرداند.