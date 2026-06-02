کارشناس هواشناسی گفت: عصر امروز (سه شنبه ۱۲ خرداد) در استان قم شاهد وزش باد شدید با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت و گرد و خاک خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: عصر امروز شاهد وزش باد شدید با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت و گرد و خاک بویژه در محور گرمسار خواهیم بود.

سعید اسماعیلی افزود: فردا از شدت وزش باد کاسته خواهد شد و سرعت آن به ۴۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و در ارتفاعات هم بارش پراکنده خواهیم داشت.

وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۷ درجه و فردا ۳۵ درجه سانتیگراد است.