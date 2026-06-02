دومین نمایشگاه کشوری و نخستین ویترین استانی «رویداد ملی ایران ۱۴۳۰» با هدف ترویج فرهنگ فرزندآوری و تبیین سیاست‌های جمعیتی، از امروز در مصلای شهر بابل افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دومین نمایشگاه کشوری و نخستین ویترین استانی با عنوان «رویداد ملی ایران ۱۴۳۰» از صبح امروز در مصلای شهر بابل افتتاح شد و تا تاریخ ۲۰ خرداد ماه، برای بازدید علاقمندان آماده ارائه خدمات است.

این نمایشگاه با محوریت تبیین اهمیت سیاست‌های کلی جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری، به همت سپاه کربلای مازندران برگزار شده است تا آگاهی‌بخشی عمومی، تقویت بنیان خانواده و ترویج سبک زندگی متناسب با نیاز‌های آینده جامعه را در راستای اهداف کلان کشوری به پیش ببرد.

در این رویداد، بخش‌های متنوعی با تمرکز بر محور‌های خانواده، فرزندپروری، مشاوره، آموزش و ارائه خدمات حمایتی پیش‌بینی شده است تا بازدیدکنندگان بتوانند با چالش‌ها و فرصت‌های مربوط به تشکیل خانواده و پرورش فرزند آشنا شوند.

برگزارکنندگان این نمایشگاه تأکید کردند: این رویداد با نمایش ۶ رویداد کلیدی در غرفه‌های متعدد، فرصتی استثنایی برای هم‌افزایی فرهنگی و اجتماعی در مسیر تحقق چشم‌انداز جمعیت ایران در سال ۱۴۳۰ فراهم می‌کند تا گامی مؤثر در جهت پایداری نسل‌ها و تعالی جامعه باشد.