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فرمانده انتظامی فراشبند از کشف ۴ هزار کیلوگرم چوب فاقد مجوز در بازرسی از یک دستگاه کامیون ایسوزو در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ عظیم شریفی گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد فراشبند هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون حامل چوب مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۴ هزار کیلوگرم چوب فاقد مجوز کشف شد، بیان کرد: راننده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.