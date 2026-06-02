به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ عظیم شریفی گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد فراشبند هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون حامل چوب مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۴ هزار کیلوگرم چوب فاقد مجوز کشف شد، بیان کرد: راننده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.