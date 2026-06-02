همکاری و ارتباط مستمر گمرک میلک با سازمان منطقه آزاد سیستان در چارچوب قوانین و مقررات، زمینه تسریع در فرآیند‌های گمرکی، تسهیل ترخیص کالا و توسعه تجارت رسمی در منطقه را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد سیستان گفت: این ارتباط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به ترخیص کالا و تسهیل فرآیند‌های گمرکی در مناطق آزاد تعریف شده و نقش مهمی در روان‌سازی فعالیت‌های تجاری دارد.

فرزاد فیروزی جهانتیغ افزود: سازمان منطقه آزاد سیستان به عنوان نهاد محوری و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در محدوده منطقه آزاد، همکاری نزدیکی با گمرک جمهوری اسلامی ایران دارد تا خدمات گمرکی با سرعت، سهولت و در عین حال با رعایت کامل ضوابط قانونی ارائه شود.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد سیستان با اشاره به مزیت‌های قانونی مناطق آزاد تصریح کرد: کالا‌های وارداتی در این مناطق از معافیت‌ها و تسهیلات گمرکی مشخصی برخوردار هستند و گمرک نیز بر اجرای صحیح این مقررات نظارت می‌کند تا فرآیند‌ها با شفافیت و دقت انجام شود.

فرزاد فیروزی جهانتیغ ادامه داد: تفاهم‌نامه‌ها و سازوکار‌های همکاری میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان منطقه آزاد سیستان، چارچوب مشخصی برای ترخیص، کنترل، نظارت و مدیریت کالا‌های وارداتی، صادراتی و عبوری ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت تبادل اطلاعات میان دو مجموعه خاطرنشان کرد: همکاری مستمر در حوزه تبادل داده‌ها و اطلاعات، نقش مؤثری در صیانت از سلامت فرآیند‌های گمرکی، جلوگیری از قاچاق کالا و پیشگیری از تخلفات احتمالی دارد.

وی گفت: تداوم این همکاری‌ها می‌تواند ضمن تسهیل تجارت قانونی، به رونق فعالیت‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش مبادلات تجاری در منطقه سیستان کمک کند.

به گزارش ایرنا، پایانه مرزی میلک از گذرگاه‌های مهم مرزی بین ایران و افغانستان و بخشی از منطقه آزاد تجاری-صنعتی سیستان است که در محدوده شهرستان هیرمند استان سیستان و بلوچستان، در فاصله ۲۶۱ کیلومتری شمال زاهدان و نزدیکی شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز افغانستان قرار دارد.