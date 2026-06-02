به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،محمدرضا بابایی در نشست کارگروه مدیریت بحران استان بابایی با اشاره به اجتناب‌ناپذیر بودن چالش‌ها و حوادث در سطح استان یزد، گفت: ما باید همواره برای مواجهه با بحران‌های احتمالی در آمادگی کامل باشیم. رویکرد مدیریت استان یزد در وهله اول متمرکز بر پیش‌بینی‌های دقیق و پیشگیری است و در گام‌های بعدی، آموزش‌های لازم و آمادگی عملیاتی برای مقابله با بحران، اولویت اساسی ماست.

بابایی با تأکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌های پاسخگویی به بحران افزود: وقوع برخی اتفاقات طبیعی مانند سیل یا زلزله، ماهیتی ناگهانی دارند؛ بنابراین دستگاه‌های متولی در حوزه مدیریت بحران و معاونت عمرانی موظف‌اند با پیش‌بینی‌های کارشناسانه، پتانسیل لازم برای مدیریت سریع و موثر در لحظات حساس را ایجاد کنند.

ویبرگزاری جلسات کارگروه بحران را بستری برای همگرایی و هم‌اندیشی دستگاه‌ها دانست و گفت: هدف نهایی همه ما در مدیریت بحران، حفظ جان و اموال شهروندان است و برای تحقق این هدف، تدارکات لازم باید پیش از وقوع حادثه فراهم باشد. خوشبختانه بررسی مانور‌های برگزار شده در سطح استان نشان می‌دهد که از آمادگی بسیار مطلوبی برخوردار هستیم، اما این آمادگی باید به صورت صددرصدی و پایدار حفظ شود.