فرار از شیراز و اراک به تهران ناکام ماند
مأموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، موفق شدند دو نفر از اراذل و اوباش مسلح و متواری را در دو نقطه از پایتخت دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مأموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، دو نفر از اراذل و اوباش مسلح و متواری را که پیشتر در شیراز و اراک در پروندههای جداگانه با استفاده از سلاح سرد و گرم موجب رعب و وحشت شهروندان شده بودند، در دو نقطه از پایتخت دستگیر کردند.
به گفته پلیس، این افراد که مدتی تحت تعقیب بودند، در عملیاتهای جداگانه و مقتدرانه در جنتآباد و افسریه شناسایی و بازداشت شدند.
این گزارش حاکی است که این دو متهم به دلیل اقدامات مجرمانه خود در شهرستانهای محل فعالیتشان، تحت رصد نیروهای انتظامی قرار داشتند و پس از فرار به تهران، در عملیات ضربتی مأموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بازداشت و جهت مجازات به شهرهای محل ارتکاب جرم اعزام شدند.