پرداخت ۲۵ همت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد
معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: ۲۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال طی سال گذشته به مددجویان این نهاد پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) در نشست با خبرنگاران در خرم آباد با اشاره به پرداخت ۲۵ همت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد گفت: ۲۰ همت از این میزان از محل بودجه ۱۴۰۴ و مابقی از صندوق امداد و ولایت پرداخت و برای ۱۲۹ هزار نفر اشتغالزایی جدید شده است.
مرتضی فیروز آبادی اضافه کرد: سال ۹۴ اساسنامه کمیته امداد تغییر یافت و اولویت توانمندسازی، ایجاد درآمد باثبات و حفظ کرامت مددجویان مورد توجه قرار گرفت.
فیروزآبادی با اشاره به راه اندازی صندوق تضمین اشتغال افزود: این صندوق با رویکرد حمایت از بانوان سرپرست خانوار در زمینه ضمانت دریافت تسهیلات تاسیس و هزار میلیارد تومان سرمایه برای آن پیش بینی شده است که تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر از این صندوق بهرهمند شدهاند.
وی عنوان کرد: همچنین طرح ایجاد پنلهای خورشیدی برای مددجویان و راه اندازی نیروگاههای خانگی از دیگر طرحهای اشتغال زایی کمیته است که سال ۱۴۰۰ حدود سه هزار خانواده تحت پوشش، نیروگاه داشتند و این ظرفیت تا نیمه تابستان سال جاری به ۹۰ هزار خانواده خواهد رسید.
فیروزآبادی با تأکید بر موضوع خودکفایی خانوادهها گفت: سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای خانوادههای خودکفا جشن برگزار شد و ۸۰ هزار خانواده در سال ۱۴۰۳ خودکفا شدند.
وی ادامه داد: در حوزه اشتغال نیز برنامه مهارت آموزی کودکان و نوجوانان اجرا شد که بر این اساس سالانه حدود ۴۰ هزار دانش آموز مهارت کسب میکنند و کلاسهای آموزش مجازی در حوزههای برنامه نویسی و پویا نمایی نیز برگزار شده است.
فیروزآبادی با اشاره به ساماندهی مشاغل خرد و اتصال به زنجیرههای درآمدی گفت: با استفاده از این ظرفیت میتوان اشتغالزایی قابل توجهی ایجاد کرد، اما سهم اشتغال خرد از تسهیلات ناچیز و پرداخت آن با سیاست گذاریهای سخت گیرانه مواجه است و با وجود اینکه ۶۵ درصد مشاغل ایجاد شده امداد بعد از پنج سال هم فعال هستند باید تسهیلات برای مددجویان با راحتی بیشتری ارائه شود.
معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: ۴۳ هزار و ۵۸ دانش آموز طی سال گذشته و ۵۰ هزار و ۴۰۰ نفر متفرقه از آموزشهای مهارتی بهرهمند شدند.
فیروز آبادی در خصوص حوزه دانش بنیان نیز افزود: اشتغال مددجویان در شرکتهای دانش بنیان در دستور کار قرار دارد و سال گذشته ۶۵ رویداد با حضور ۶ هزار و ۵۰۰ نفر برگزار شد که حدود ۱۰ درصد این افراد شاغل میشوند.
وی تأکید کرد: سال گذشته سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با تأمین منابع از بانک تجارت به منظور راه اندازی نیروگاههای خورشیدی برای اشتغال ۱۵ هزار نفر جذب شد و امسال نیز ۳۰۰ مگاوات جهت اشتغال ۶۰ هزار نفر برنامه ریزی شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان نیز با تأکید بر اینکه توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان از اولویتهای این نهاد است گفت: کمیته امداد نهادی حاکمیتی برگرفته از اندیشه ناب امام راحل است تا فرهنگ خیر، احسان و نیکوکاری را ترویج و کرامت انسانی را در کنار نیازهای مادی حفط کند.
بهزاد مرادی اظهار داشت: نگاه ارجحتر در نظام حاکمیتی اسلام بالاترین مرتبه برای مددجویان که این تفاوت اساسی در اندیشه امام راحل و ۴۷ سال گذشته نظام اسلامی است.
وی ادامه داد:نگاه اصلی کمیته امداد کرامت انسانی و توانمندسازی خانواده براساس این اندیشه و برگشت به ریل اصلی زندگی این خانوادهها است.
وی افزود: هیچ خدمتی در امدادجز با حفظ کرامت انسانی این افراد ترائه نمیشود و در کنار آن ایجاد درآمد با ثبات از طریق مشاغل خرد و خانگی نیز در اولویت قرار دارد.