همزمان با دهه امامت و ولایت و در آستانه عید سعید غدیر خم، پویش مردمی «به عشق علی(ع)» باهدف جذب حامی برای فرزندان ایتام و محسنین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با اشاره به اجرای پویش مردمی «به عشق علی(ع)» در سراسر استان گفت: این پویش با هدف جذب حامیان جدید برای فرزندان ایتام و محسنین زیرپوشش این نهاد همزمان با دهه امامت و ولایت برگزار می‌شود.

زاهدی اصل افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی در قالب پویش «به عشق علی(ع)» تلاش دارد زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم نیکوکار و خیران را در حمایت از فرزندان نیازمند فراهم کند و به ویژه در عید سعید غدیر، برنامه‌های ویژه‌ای برای حامی‌یابی و توسعه طرح اکرام ایتام و محسنین پیش‌بینی شده است.

وی افزود: خیران و علاقه‌مندان به مشارکت در این اقدام خداپسندانه می‌توانند با ارسال عدد ۰۵۶ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳، مراجعه به سامانه اکرام، نصب اپلیکیشن «صدقه من» و یا تماس با شماره ۰۹۱۵۹۶۲۷۱۳۵ در این پویش مشارکت کنند.

زاهدی با بیان اینکه در طرح اکرام ایتام و محسنین، حامیان به صورت داوطلبانه حمایت از یک یا چند فرزند نیازمند را بر عهده می‌گیرند، گفت: کمک‌های ماهیانه خیران، هرچند اندک، می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات این فرزندان باشد و زمینه رشد و شکوفایی آنان را فراهم کند.